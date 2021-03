Magazine Uma grande estrela: Tônia Carrero deixa legado em plataformas de streaming A atriz morreu há exatos três anos, aos 95 anos de idade

Ela nasceu Maria Antonieta Portocarrero Thedim, mas ninguém a conhece por esse nome, e sim por Tônia Carrero, que morreu há exatos três anos, aos 95 anos de idade. Pode-se dizer que ela está no patamar das grandes estrelas brasileiras do teatro, do cinema e da televisão. A vida artística de Tônia influenciou seu único filho, Cecil Thirré (1943-2020) e os três ...