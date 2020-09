Magazine Uma fórmula de sucesso Mesclar novelas e jornalismo em horário nobre, com espaços para esportes, humor, programas de auditório e shows, deu à Globo a liderança de audiência praticamente nos últimos 50 anos

A Globo, que também começou sua trajetória na teledramaturgia fazendo adaptações de histórias do rádio e de romances do século 19, mudou essa chave, sobretudo a partir de O Bem Amado, de 1973, novela que ainda teve a honra de inaugurar a cor na emissora e virou febre. O imaginário de Jorge Amado entrou na sala dos brasileiros com Gabriela em 1975. “Existe um esforço em ...