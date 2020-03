Magazine Uma das questões mais importantes da saúde pública do Brasil, obesidade desafia médicos e pacientes Pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada em 2019, mostrou que o número de obesos no País aumentou 67,8% entre 2006 e 2018

Batizado do segundo filho e uma dura realidade bateu à porta: nenhuma das roupas do armário cabia na servidora pública Jacqueline Leão, de 38 anos. Mais do que uma questão estética, os quilos em excesso adquiridos após o parto da pequena Helena, de 10 meses, começaram a afetar a saúde. Insônia, cansaço e ansiedade tornavam ainda mais difícil a busca por uma vid...