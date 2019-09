Magazine Um yeti bem fofinho Abominável, nova animação da Dreamworks baseada no Homem das Neves, é adaptada em Xangai

A história se passa em Xangai, na China, mas o filme foi todo feito pela americana DreamWork. Abominável, que estreia hoje nos cinemas, conta a história da pequena Yi, que vive na contemporânea Xangai e um dia encontra, no telhado do prédio em que mora, um jovem yeti, que em nada lembra o estereótipo do Abominável Homem das Neves (embora seja enorme e tenha u...