Pais do Luiz Felipe, de 11 anos, e da Sofia, de 10, a engenheira Percília Flávia Milhomens, 41, e o pediatra Luiz Antônio de Souza Torres, 43, sempre ficaram atentos ao peso que os filhos carregavam na ida para a escola. Mesmo assim, eles observaram que a demanda de livros e materiais aumentou ao longo do tempo. Para agravar, até o ano passado, os meninos estudavam no pr...