Magazine Um show na minha casa

O violeiro Almir Pessoa é só um entre diversos artistas que participam da live solidária do projeto Viver Cidade – Doações. No sábado, a partir das 12 horas, apresentam-se na internet, com transmissão ao vivo nas redes sociais e entradas na TV Anhanguera, artistas como Maria Eugênia, Xexéu, Mara Cristina, Bia Ferraz e William Kessley. A live terá a participação de Ana ...