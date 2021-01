Magazine Um mundo fantástico

A médica Mayra Feliciano, de 32 anos, vê o seu quintal como um mundo fantástico à parte. “Eu brinco que meu projeto de vida é chegar em casa e adentrar em Nárnia, me desligando completamente do mundo lá fora”, conta. Ao fim de mais um dia intenso de trabalho, é hora de aproveitar o momento com o marido, Pedro Veiga, no espaço externo. “Não temos televisão em casa há três...