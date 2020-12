Magazine Um milagre em sua vida Em casa

Nesta quinta-feira, o ator Michael Clarke Duncan completaria 63 anos de idade, mas um enfarte o matou em 3 de setembro de 2012. Foi trabalhando como segurança de alguns astros do cinema, como Will Smith e Martin Lawrence, que ele conseguiu entrar para os sets de filmagem. Em 1998, com Armageddon, ele despertou a atenção de Hollywood, inclusive Bruce Willis. Foi ...