Magazine Um letrista com fobia social

O letrista Aldir Blanc engatou outras parcerias. Duas foram as mais produtivas: com Guinga, violonista e compositor originalíssimo, explorador de vários gêneros, melodista de Catavento e Girassol; e com Moacyr Luz, artista mais identificado com o samba, mas com quem Blanc criou a romântica Coração do Agreste, tema da novela da TV Globo Tieta, na voz de Fafá de Belém, ...