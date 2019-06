Magazine Um jeito contemporâneo de fazer cinema

Presidente da GO Filmes, o cineasta Pedro Novaes enxerga a nova fase do cinema goiano como processo natural de amadurecimento, tanto da cadeia produtiva quanto dos meios de produção. Para ele, o que precisa mudar é a forma com a qual a produção independente conversa com o público. “Na maioria dos festivais, somos nós assistindo aos nossos próprios filmes e querendo agra...