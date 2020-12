Magazine Um homem destemido

Cinco dias antes de completar 33 anos de idade, John Reed (que na verdade foi batizado com o nome de Jack, mas que nunca o adotou profissionalmente) morreu de febre tifoide na sua Rússia do coração, para onde retornara com ares de herói nacional. O próprio Lênin, com quem na verdade Reed pouco conversou durante a apuração do livro Dez Dias que Abalaram o Mundo, demonstrava t...