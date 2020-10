Magazine Um fantasma onipresente

“O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante.” Essa é uma das definições mais clássicas do que é o sentimento do luto, elaborada pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, no seu influente ensaio Luto e Melancolia, lançado ...