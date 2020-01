Magazine Um escola para cada perfil

Imagine a seguinte situação: dois irmãos, filhos dos mesmos pais, criados da mesma maneira e com personalidades completamente diferentes. Para a diretora pedagógica Tatiana Santana não é preciso esforço. Acostumada a receber alunos com os mais diversos perfis ela aprendeu com o tempo que cada um se adapta melhor a um determinado tipo de escola. “Enquanto alguns vão pref...