Magazine Um drama econômico

Possivelmente, quando a quarentena for suspensa e as atividades econômicas puderem ser retomadas, muitos alunos não encontrarão mais a academia que frequentava. A situação do setor, que tem cerca de 1,2 mil estabelecimentos em Goiás, é dramática. “O impacto financeiro foi gigantesco. Calculamos uma perda de 50% no quadro de colaboradores”, avalia Carlos Javally, da Aef...