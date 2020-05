Magazine Um dos pais do rock 'n' roll, Little Richard morre aos 87 anos Informação foi confirmada pelo seu filho, Danny Penniman, à revista americana Rolling Stone

Little Richard, um dos nomes mais importantes da música popular no século 20, morreu neste sábado (9) aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo seu filho, Danny Penniman, à revista americana Rolling Stone. Desde os anos 1950, Little Richard era a voz de diversos sucessos do rock and roll, como Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Lucille, ...