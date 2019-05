Magazine Um, dois, três: valendo Sequinha, tanquinho, malhada, chapada. A grande maioria das pessoas que procuram o educador físico Felipe Coutinho quer melhorar o aspecto da barriga. O especialista preparou uma lista de dicas para quem também sonha em dar adeus à gordurinha localizada. Confira:

n Prefira treinos de alta intensidade, feitos em um curto espaço de tempo e com pequenos intervalos entre as sériesn Não abra mão da musculação, ela vai manter a massa magra do corpon Encaixe na rotina atividades aeróbicas, como esteira e bicicletan Abrace os exercícios funcionais, que melhoram a postura e o equilíbrio muscularn Crie uma rotina e prat...