Magazine Um dia depois, nomeação de nova presidente do Iphan é cancelada Arquiteta Luciana Rocha Feres havia sido nomeada na quarta, 10; Secretaria Especial da Cultura não quer comentar o caso

Anunciada na quarta-feira, 10, como nova presidente do Iphan, a arquiteta Luciana Rocha Feres teve sua nomeação cancelada em edição extraordinária do Diário Oficial. A Secretaria Especial da Cultura não quer comentar o assunto. A publicação torna sem efeito "a Portaria nº 2.398, de 10 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 11 de dezemb...