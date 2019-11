Magazine Um desafio que muitas famílias vivem: como falar de morte com crianças Falar de morte com crianças não é tarefa fácil. Mas com comunicação direta e sensibilidade é possível ajudá-las a lidar com a dor

Mal-estar repentino, internação às pressas, diagnóstico terrível – meningite meningocócica tipo C – e no dia seguinte a morte. Tudo foi tão rápido que o designer gaúcho Ronaldo Baker Kaipper nem teve condições de preparar a filha, Rafaela, na época com 5 anos, para receber a notícia da morte da mãe, Eliane, em setembro de 2014. A partida inesperada da mulher mudo...