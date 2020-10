Magazine Um corpo que dança Com espetáculos, oficinas e seminários, edição on-line do Procena discute acessibilidade e profissionalização para artistas com deficiência

No palco, bailarinos acessam lugares misteriosos, ilimitados e infinitos pela multiplicidade de corpos que se colocam em cena. Viajam ao pormenor, numa paisagem sonora e visual. Trata-se do espetáculo Dez Mil Seres, da Cia. Dançando com a Diferença, de Portugal, que abre a agenda de espetáculos do festival Procena. Com apresentações, oficinas e seminários por meio ...