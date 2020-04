Com bares, restaurantes e espaços de lazer fechados devida à quarentena do novo coronavírus, a estilista Marcelle Vaz resolveu se aventurar na arte da mixologia. Em drinques coloridos e refrescantes, ela tem se tornado mestre no preparo de bebidas, como a gin tônica e o aperol spritz. “Não há nada muito incrementado, mas acabo me divertindo com receitas. Minha cozinha tornou-se uma espécie de bar particular”, brinca.

Enquanto prepara, pelo trabalho, uma nova coleção de pijamas especiais para ficar em casa na quarentena, a empresária se diverte na elaboração de drinques. “Geralmente, faço as bebidas que aprendi a fazer nos eventos da minha loja. Acredito que novas formas de entretenimento vão surgir a partir dessas transformações”, completa.