Magazine Um assassinato cometido há 90 anos foi o estopim para mudanças profundas Acontecimento provocou repercussões em Goiás

No final da tarde do dia 26 de julho de 1930, na Confeitaria Glória, na Rua Nove, coração do Centro antigo do Recife, três tiros foram ouvidos. Na mesa mais concorrida do lugar, em torno da qual estavam senhores que falavam de política, um deles levou as mãos ao peito, depois de ser alvejado em cheio por duas balas. Ao cair no chão, girando o corpo e derruban...