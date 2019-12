Magazine Um abraço pra chamar de seu: como proteger os cães dos fogos de artifício?

Todo ano é a mesma coisa. Perto da festa da virada, pipocam na internet tutoriais de como proteger cães e gatos do barulho dos fogos de artifício. Desde o começo do mês, por exemplo, a dica mais compartilhada diz respeito a uma faixa que envolve o animal e cria uma espécie de rede de proteção em volta do pet. Segundo a veterinária Neryssa Alencar, o truque tem uma respo...