Uber entra na brincadeira e troca nome de categoria de viagem para "Shallow now" Por 24 horas, a categoria "Juntos", serviço em que até quatro pessoas dividem o mesmo carro durante uma corrida, passará a se chamar "Shallow now" em referência ao trecho polêmico da música de Paula Fernandes

Seguindo a febre do novo meme das redes sociais “Juntos e Shallow now”, versão brasileira da música vencedora do Oscar ‘Shallow”, de Lady Gaga, interpretada por Paula Fernandes e Luan Santana no território nacional, a empresa de transporte Uber resolveu entrar na brincadeira e mudou o nome de uma das categorias de viagem compartilhada do aplicativo. Por 24 horas,...