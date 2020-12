Magazine UBE Goiás divulga vencedores da edição 2020 da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos A Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos é o mais antigo prêmio literário brasileiro em atividade e o mais importante de Goiás

Luiz Gustavo Medeiros de Lima e Fabrício Carlos Clemente são os grandes vencedores da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos de 2020, da União Brasileira de Escritores de Goiás (UBE GO). O anúncio dos vencedores se deu no dia 27 de novembro, em uma transmissão ao vivo pelo Instagram. Luiz Gustavo foi premiado na categoria prosa, com a coletânea de contos “Mosaico d...