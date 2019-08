Magazine Two Wolves é atração no Bolshoi Pub

A banda goiana de indie rock Two Wolves (foto) se apresenta nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, no palco do Bolshoi Pub. No repertório, clássicos do grupo como The Wander, Sould Soul, Wasting Time, Bright Star e o lançamento da nova I Never Wanna Die. Formado em Senador Canedo, em 2011, o Two Wolves é liderado pelo vocalista e guitarrista Lineker Lancellote e c...