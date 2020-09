Magazine TV Brasil Central entrou no ar em 1975 e cobriu os principais fatos goianos “A TBC e as outras emissoras fazem parte da memória do Estado”, avalia o jornalista Enzo de Lisita, que liderou uma equipe na produção de uma série documental sobre a trajetória do canal e que acaba de estrear

Outra emissora histórica em Goiás é a TV Brasil Central, hoje ligada à Agência Brasil Central. Canal estatal do governo estadual, entrou no ar em 1975 e fez, em todo esse período, a cobertura dos principais fatos que mudaram os destinos dos goianos. “A TBC e as outras emissoras fazem parte da memória do Estado”, avalia o jornalista Enzo de Lisita, que liderou uma equipe...