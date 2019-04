Magazine TV Anhanguera exibe estreia de Órfãos da Terra em sessão ao ar livre

Em clima de cinema ao ar livre, a TV Anhanguera vai exibir a estreia de Órfãos da Terra no Parque da Família, localizado no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia. A partir das 17 horas, o público que ali comparecer terá à disposição pipoca, algodão-doce e pula-pula para a criançada. Às 18h30, quando começa a exibição, todos poderão assistir à novela no telão que ...