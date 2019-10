Magazine TV Anhanguera comemora aniversário com cervejas de todos os tipos Parte das comemorações do aniversário da TV Anhanguera, PiriBier traz mais de 200 rótulos artesanais no estacionamento do Grupo Jaime Câmara

Cerveja com fruta, azeda, ácida, sem álcool e sem glúten. Não faltam opções para os amantes desse tipo de bebida na 11ª edição do PiriBier Goiânia. De quinta-feira (24) a domingo (27), no estacionamento do Grupo Jaime Câmara, o evento apresentará mais de 200 rótulos artesanais, além de trazer sommeliers renomados e shows de música ao vivo, como o de Willian K...