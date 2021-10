Magazine TV Anhanguera comemora 58 anos com 4 edições de um programa especial A partir deste sábado, especial 'E-Goiás' mostra o pioneirismo da emissora juntamente com momentos marcantes da capital goiana

Quando o dia 24 de outubro vai se aproximando, as movimentações tomam conta da capital. Em 2021, Goiânia chega aos 88 anos de existência e divide as comemorações com uma emissora especial, responsável por registrar episódios marcantes de grande parte de sua história: a TV Anhanguera, do Grupo Jaime Câmara (GJC), que completa 58 anos. Tanto a emissora quanto ...