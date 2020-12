Em comunicado publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (7), a emissora TV Anhanguera, do Grupo Jaime Câmara, informou que “reprova de forma veemente a publicação do 'Seu Waldemar', exposta recentemente em seu perfil particular de rede social, deixando claro que tal comportamento injustificável é completamente contrário aos princípios éticos do Grupo Jaime Câmara, e por este motivo, o contrato de prestação de serviços com o Seu Waldemar está cancelado”.