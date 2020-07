Magazine Tutorial da avó Edite

Há uma semana, André Araújo, de 20 anos, compartilhou no Twitter um desenho à mão que fez com orientações para que a avó Edite Leite, de 77 anos, aprendesse a fazer chamadas de vídeo pelo seu celular. A publicação foi acompanhada de um print da tela com o resultado do tutorial: avó e neto em chamada, dessa vez feita do zero por Edite. O que André não esperava é que a a...