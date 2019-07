Magazine Turok: Escape from Lost Valley faz matança de dinossauros parecer algo fofo Franquia vai ganhar novo jogo para PCs com visual BEM diferente dos anteriores

Quem vê toda essa fofura nem acredita, mas sim, isso é Turok. A franquia quase-morta vai ganhar um novo suspiro em breve, com o lançamento de Turok: Escape from Lost Valley. O novo jogo tem um bom motivo para ser tão diferentes dos anteriores: lançado pela Universal Studios Interactive Entertainment, Escape from Lost Valley é um dos vencedores do Universal GameDe...