Magazine Turnê de Ed Sheeran se torna a mais lucrativa da história A previsão é que a arrecadação total de US$ 736,7 milhões bata o recorde anterior, de US$ 735,6 milhões

A Divide Tour de Ed Sheeran tem lugar reservado em livros de recordes. Segundo a Pollstar, o músico britânico de 28 anos vai conquistar a marca de turnê mais lucrativa da história nesta sexta-feira, 2, com um show em Hannover, na Alemanha. A previsão é que a arrecadação total de US$ 736,7 milhões bata o recorde anterior, de US$ 735,6 milhões, alcançado pelo U2 em ...