Magazine Turnê de despedida do Kiss vai passar por Brasília, Uberlândia e mais quatro cidades Banda encerra 45 anos de estrada com a End Of The Road Tour; ingressos começam a ser vendidos no dia 21 de novembro

A banda Kiss vai encerrar carreira com a turnê End Of The Road e se apresenta em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Uberlândia, Ribeirão e Brasília. As apresentações serão realizadas em maio de 2020 no Anfiteatro Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 14 de maio, na Pedreira Paulo Leminky, em Curitiba, no dia 16 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia...