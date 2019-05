Magazine Turnê 'Amigos' esquece Goiânia e divulga data, local e preço de shows Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo passarão por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre

As duplas sertanejas Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e o cantor Leonardo, anunciaram as datas da Turnê Amigos, shows que realizarão em conjunto em 2019, em homenagem ao projeto Amigos, que marcou época como especial de fim de ano da Globo na década de 1990. Ao todo, serão quatro shows. E chama a atenção de Goiânia, considerada a capital do sertan...