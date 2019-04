Magazine Turma do Cabeça Oca encena espetáculo contra bullying Nova peça será apresentada pelo grupo de personagens no palco do Teatro Madre Esperança Garrido

O novo espetáculo da Turma do Cabeça Oca estreia neste domingo e traz um assunto que faz parte do dia a dia das crianças em idade escolar: o bullying. De acordo com o criador da turma, Christie Queiroz, as crianças vão poder aprender um pouco mais sobre o assunto e como lidar com o problema tão sério. A apresentação está marcada para 17 horas, no palco do Teat...