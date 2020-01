Magazine Turma da Mônica recebe público no Shopping Cerrado

Quem passar pelo Shopping Cerrado às sextas, sábados e domingos poderá aproveitar para mergulhar no mundo criado por Mauricio de Sousa. Mônica e seus amigos estarão no local, sempre às 14h30, 16h, 17h e 18h30 para receber e abraçar o público. Os encontros ocorrerão na Estação Turma da Mônica, espaço montado no 1º piso especialmente para os personagens icônicos como Cebolin...