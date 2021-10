Magazine 'Turma da Mônica - Lições' divulga trailer oficial; confira O live-action abordará o crescimento da turma do Bairro do Limoeiro enfrentando a passagem da infância para a pré-adolescência e a mudança de escola das personagens

Na véspera do Dia das Crianças, a Paris Filmes divulga o trailer oficial do filme "Turma da Mônica - Lições", marcado para chegar aos cinemas no dia 30 de dezembro de 2021. Dirigido por Daniel Rezende ("Turma da Mônica - Laços", "Bingo, o Rei das Manhãs", "Ninguém Tá Olhando"), o live-action abordará o crescimento da turma do Bairro do Limoeiro enfrentando a passagem d...