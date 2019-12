Magazine Turma da Mônica chega para férias em shopping de Goiânia com evento inédito O evento conta com cenografia lúdica que leva os participantes a uma imersão no famoso Bairro do Limoeiro, local que permeia as histórias do cartunista Mauricio de Sousa

A Turma da Mônica chega ao Goiânia Shopping para passar as férias com a garotada, a partir desta semana, com a atração Cidade Colorir, na Praça de Eventos (Piso1). Inédito na capital, o evento conta com cenografia lúdica que leva os participantes a uma imersão no famoso Bairro do Limoeiro, local que permeia as histórias do cartunista Mauricio de Sousa. Misturando tint...