Magazine Turistando com a novela Destinos turísticos como Bonito, Gramado e Ushuaia são cenários de A Vida da Gente

Bonito, no Mato Grosso do Sul. Gramado e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ushuaia e Buenos Aires, na Argentina. Esse até poderia ser um roteiro de viagens com ideias para as próximas férias (ou para quando a pandemia passar), mas são, na verdade, algumas das locações de A Vida da Gente, novela das seis da Globo que será reexibida em edição especial a partir...