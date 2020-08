Magazine Tudo sobre meu pai Em homenagem ao Dia dos Pais, o POPULAR apresenta histórias de homens transexuais que assumiram a paternidade em um compromisso de amor, carinho e devoção

“Oi, bom dia. Estou só esperando minha mãe chegar em casa para ela poder ficar com minha neném, mas se você não se incomodar da gente se falar e tiver barulho do bebê, pode me ligar agora.” A mensagem de WhatsApp enviada à reportagem adianta que Lucas Henrique Dias, de 20 anos, e seu namorado, Vênus Paywan, 21, se desdobram com carinho e amparo desde o início do ano p...