Magazine 'Tudo que conquistei foi com meu dinheiro', afirma Luisa Sonza Cantora foi citada pela revista Forbes em lista com jovens talentos brasileiros com menos de 30 anos

Após ser citada na revista Forbes em uma lista com "jovens talentos" com menos de 30 anos no Brasil, Luisa Sonza publicou um desabafo em seu Instagram nesta terça-feira, 31, em relação a rótulos e comentários que afirma ter ouvido ao longo de sua carreira. "Já fui chamada de tudo um pouco desde que aparece nessa internet: interesseira, p***, burra, encostada, vagabunda, ...