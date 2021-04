A vida de Tom Welling, que completa 44 anos de idade nesta segunda-feira, poderia ter tomado outro rumo. Ele começou a trabalhar como modelo, mas não estava feliz com a carreira. Ele queria atuar. E conseguiu. E tornou-se um rosto para lá de conhecido, já que, por dez anos, interpretou o jovem Clark Kent na série Smalvillea (cujas dez temporadas estão disponíveis no Globoplay). Paralelamente, o ator foi fazendo alguns filmes, em gêneros distintos, desde dramas, passando por comédias e terror. Confira aqui quatro títulos disponíveis no streaming.