Magazine Trupe Giro8 apresenta espetáculo “Teia”, no Teatro Goiânia Cia. de Dança encerra turnê da quinta produção da carreira neste sábado

Em comemoração aos oito anos da Giro8 Cia. de Dança, o grupo goiano apresenta o espetáculo Teia neste sábado, às 19h30, no Teatro Goiânia. A montagem, quinta produção da trupe, busca refletir sobre como as relações humanas se dão frente aos mecanismos de controles sociais. No palco, ao longo de 60 minutos, são tratados temas urgentes da contemporaneidade, como amor e ...