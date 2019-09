Magazine Trupe dos Cirandeiros encena montagem sobre universo dos cordéis

A Trupe dos Cirandeiros apresenta o espetáculo Corderama nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro IFG. A montagem é uma saudação da trupe aos grandes cordelistas e menestréis da cultura popular brasileira. Fruto de uma imersão no universo da literatura de cordel, o espetáculo evoca a pluralidade cultural e a tradição da poesia do povo, dos grandes violeiros, cantador...