Magazine Trupe do Laheto se apresenta na Estação Turma da Mônica

Atrações do tradicional Circo Laheto se apresentam neste domingo, a partir das 16 horas, na Estação Turma da Mônica (foto) do Shopping Cerrado. Criado em 1980 no interior de Mato Grosso, o Laheto é atualmente a mais tradicional escola de circo de Goiânia, com projeto social de arte-educação de relevo. Em 1994, um dos artistas do circo original, o Palhaço Maneco Maracá, pers...