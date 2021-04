Magazine Trompetista Manassés Aragão morre de Covid-19 no dia do aniversário de 40 anos Músico natural de Anápolis era referência no Estado e estava internado desde 4 de abril. Classe lamenta perda

No dia em que completou 40 anos, Manassés Barros Aragão também se despediu. O músico trompetista, natural da cidade de Anápolis morreu neste domingo (18), em decorrência de complicações da Covid-19. Um dos maiores nomes do trompete no estado de Goiás, era considerado referência no cenário musical. Ele estava internado no Hospital Santa Bárbara, em Goiânia desde o dia 4...