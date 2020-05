“Eu achei que ninguém se lembraria do meu aniversário este ano”, conta Mateus Jayme, atento à preocupação dos adultos em relação à pandemia. Ele ganhou uma surpresa no dia 17 de abril, quando completou 9 anos, no melhor estilo de festa infantil: bolo, docinhos, balões, parabéns e muito barulho, feito pelas buzinas dos familiares que participaram da carreata na garagem de sua casa. “Fiquei muito surpreso, achei que não teria nada, muito menos festa”, revela o garoto.

Os dias em quarentena foram passando e, ao se aproximar da data do aniversário, Mateus revelou sua preocupação para a mãe. “Ele já estava triste com toda a mudança em relação à escola, sem encontrar os amigos, e preocupado com a situação toda. As crianças também estão angustiadas nesse momento”, diz Fernanda Jayme, que decidiu pedir ajuda profissional para pensar em uma solução. “Todo ano fazemos uma comemoração e dessa vez parecia quase impossível fazer alguma coisa marcante. Quando ele me disse que estava com medo de nem lembrarem dele, não teve jeito. Coração de mãe, já viu como é, né?”, conta.

Fernanda ligou para Alexandre Lozi, que já organizou outros eventos da família, para pensarem em uma alternativa. Criaram na garagem de casa uma decoração com o tema Xô, Corona, com mesa de bolo e quitutes. Os convidados eram somente familiares e pessoas mais próximas, que estacionaram em posição e ganharam balões e minicupcakes para animarem a hora dos parabéns sem sair de seus carros. “Quando ele saiu da casa, foi aquela alegria. Cantamos, todos buzinaram, uma festa”, relembra Fernanda. “Acho que foi bom não só para ele se sentir mais próximo das pessoas queridas, mas também para todos se distraírem um pouquinho da situação toda que estamos vivendo.”

A cereja do bolo, no entanto, estava aguardando Mateus dentro de casa: um vídeo gravado pelos amigos, familiares e pessoas mais presentes dando depoimentos e os parabéns à distância. “Peguei a lista dos que seriam convidados e mandei mensagem explicando sobre a ideia. Todos toparam e foi emocionante, o Mateus sentiu eles perto”, diz a mãe.

Desde a festa de Mateus, Alexandre Lozi tem recebido mensagens de pessoas querendo fazer algo parecido. “Teve uma comemoração que mandamos para a casa das pessoas um bolinho e o convite com o horário que o aniversariante estaria on-line no aplicativo de videochamada. Com todos conectados, cada um cantou os parabéns e soprou as velinhas de sua casa”, explica. Para ele, a criatividade é a grande aliada do momento, com as adaptações feitas para cada gosto, necessidade e orçamento.