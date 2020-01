Magazine Trio Yas & The High Groove faz noite com soul, funk, reggae, jazz e blues Repertórios de artistas como Amy Winehouse, Nina Simone e Etta James serão visitados pelo grupo

A banda Yas & The High Groove é a atração do Lowbrow Lab Arte & Boteco sexta-feira, a partir das 23 horas. O trio apresenta um repertório cheio de soul, funk, reggae, jazz e blues. A casa abre às 19 horas e a entrada terá o valor de R$ 15 até as 21 horas. Após esse horário, os ingressos passam a valer R$ 20.O Yas & The High Groove reúne o melhor ...