Magazine Trio relembra clássicos da bossa nova Marcelo Maia, Dejan Cosic e Jarder Steter em noite com a linguagem jazzística de improvisação

O trio formado pelos músicos Marcelo Maia (foto), no baixo, Dejan Cosic, ao piano, e Jarder Steter, na bateria, é a atração da noite desta quinta-feira, às 20 horas, no Antigo Armazém. No repertório, eles farão um show instrumental repleto de clássicos da MPB, especialmente bossa nova, e do jazz. O couvert artístico da noite custa R$ 12. Referências instrumen...